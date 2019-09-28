المالية.. أكثر الوزارات تغييرا في المسمى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل شوق اللهيبي - مكة المكرمة

شهدت الوزارات السعودية تغييرات في مسماها منذ إنشائها، وارتبط تغيير المسمى إما بتغيير في اختصاص الوزارة أو فصل قطاع الوزارة عن أخرى أو دمجها، واحتلت «المالية» المركز الأول في أكثر الوزارات تغييرا في المسمى، فيما لم يتغير بعضها منذ إنشائها حتى الآن.

وزارة المالية

تعديل الاسم (4) مرات

تأسست عام 1344هـ باسم «مديرية المالية العامة لإدارة الأمور المالية»

• 1347- «وكالة المالية العامة»

• 1351- الوكالة إلى وزارة للمالية

• 1374- وزارة المالية والاقتصاد الوطني «بعد دمج وزارة الاقتصاد بوزارة المالية»

• 1424- وزارة المالية «بعد دمج نشاط الاقتصاد بوزارة التخطيط»

وزارة الإعلام

تعديل الاسم (3) مرات

• 1382- تحويل المديرية العامة للصحافة والنشر إلى «وزارة الإعلام»

• 1424- وزارة الثقافة والإعلام

• 1439 - وزارة الإعلام «بعد فصل الثقافة عن الإعلام»

وزارة البيئة والمياه والزراعة

تعديل الاسم (3) مرات

• 1373- وزارة الزراعة والمياه

• 1423 - وزارة الزراعة «فصل قطاع المياه كوزارة مستقلة للمياه»

• 1437 - وزارة البيئة والمياه والزراعة

وزارة الطاقة

تعديل الاسم (3) مرات

• 1372- تأسيس المديرية العامة لشؤون البترول والمعادن

• 1380- وزارة البترول والثروة المعدنية

• 1437 - وزارة الطاقة والصناعة

• 1440 - وزارة الطاقة «إنشاء وزارة جديدة باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية»

وزارة الحج والعمرة

تعديل الاسم (3) مرات

• 1381- وزارة الحج والأوقاف

• 1414- وزارة الحج

• 1437 - وزارة الحج والعمرة

وزارة التعليم

تعديل الاسم (3) مرات

• 1371- إنشاء وزارة المعارف

• 1424 - وزارة التربية والتعليم

• 1395- إنشاء وزارة التعليم العالي

• 1436- وزارة التعليم «دمج وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم»

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

تعديل الاسم مرتان

• 1380 - وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

• 1425 - فصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى وزارتين مستقلتين، تسمى الأولى وزارة العمل والثانية وزارة الشؤون الاجتماعية

• 1436 - وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

وزارة التجارة والاستثمار

تعديل الاسم مرتان

• 1373- إنشاء وزارة التجارة

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• 1424- وزارة التجارة والصناعة

• 1437- وزارة التجارة والاستثمار

وزارة التخطيط والاقتصاد

تعديل الاسم مرة واحدة

• 1390 - إنشاء وزارة التخطيط

• 1424 - وزارة الاقتصاد والتخطيط

وزارة النقل

تعديل الاسم مرة واحدة

• 1372 - إنشاء وزارة المواصلات

• 1424- وزارة النقل

وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

تعديل الاسم مرة واحدة

• 1395- إنشاء وزارة البرق والبريد والهاتف

• 1424 - وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

وزارة الدفاع

تعديل الاسم مرة واحدة

• 1363- إنشاء وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة

• 1432- وزارة الدفاع

وزارة الخدمة المدنية

تعديل الاسم مرة واحدة

• 1397- الديوان العام للخدمة المدنية

• 1420- وزارة الخدمة المدنية

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

تعديل الاسم مرة واحدة

• 1414- إنشاء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

• 1437- وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

الوزارات التي لم يتغير مسماها منذ نشأتها حتى الآن

• وزارة العدل

• وزارة الحرس الوطني

• وزارة الإسكان

• وزارة الخارجية

• وزارة الداخلية

• وزارة الصحة

• وزارة الثقافة

• وزارة الشؤون البلدية والقروية

وزارات اختفت

• الكهرباء

كانت مع الصناعة ثم أصبحت مع المياه ومن ثم اختفت

• الأوقاف

كانت ضمن وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وبعد تغيير اسم الوزارة اختفت

• التعليم العالي

اختفت بعد دمجها بالتعليم

• الشؤون الاجتماعية

كانت مع العمل وبعد أن فصلت وتغير اسم وزارة العمل اختفت