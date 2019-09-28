بلدي العاصمة المقدسة يحتفل باليوم الوطني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ضمن احتفالات اليوم الوطني وبمشاركة نائب رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة فهد الروقي وعدد من أعضاء المجلس أقام عصام سيف الدين أمسية احنفالية بمرور 89 عاما على تأسيس المملكة، حضره عدد من أعيان ووجهاء أهالي مكة، تخللت الاحتفالية صور من الفلكلور الشعبي المكي والألعاب النارية، كما تضمنت الاحتفالية عددا من الكلمات بدأها راعي الحفل سيف الدين بالترحيب بالحضور، مشيرا إلى أن هذه المناسبة دليل على التلاحم ما بين الشعب وقيادته الرشيدة، بعد ذلك ألقى نائب رئيس المجلس البلدي كلمة أشار فيها إلى الدور الذي يلعبه رجال الأعمال في إقامة مثل هذه الاحتفالات التي تدل على عظم المسؤولية الاجتماعية عند هذه الشريحة المهمة في المجتمع. في المقابل ألقى عضو المجلس الدكتور بريك العصيمي قصيدة وطنية، ليشدو بعهدها الشبلان عماد ومعاذ العمودي بعمل وطني غنائي مخصوص لهذه المناسبة الغالية.

وكرم نائب رئيس المجلس البلدي فهدالروقي عددا من الحضور كان لهم دور بارز في مجتمعهم من خلال الأعمال التي قدموها.