19 مليون سلعة مضروبة في مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المركة

في حين أحالت وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة مكة المكرمة 374 قضية خاصة بمخالفات أنظمة حماية المستهلك للنيابة العامة خلال النصف الأول من العام الحالي 2019، ضبطت فرقها الرقابية 19 مليون منتج مخالف، ضمن جولاتها الرقابية والبلاغات التي تلقتها من المستهلكين في المنطقة.

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وعلمت «مكة» أن المخالفات المضبوطة شملت مواد غذائية ومستحضرات تجميل، وأدوات كهربائية وغيرها من السلع والمنتجات المقلدة والمغشوشة، فيما أشارت المعلومات إلى أن عدم الالتزام بأنظمة حماية المستهلك، مخالفة تستوجب فرض عقوبات تصل إلى مليون ريال، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية.

المضبوطات والقضايا:

19مليون منتج مخالف

374 قضية مخالفة

المخالفات المضبوطة شملت:

مواد غذائية

مستحضرات تجميل

أدوات كهربائية

أدوات الكترونية

قطع غيار