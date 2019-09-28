قمة التخصصات الصحية تدعم المهارات القيادية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عقدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أمس القمة السنوية الثانية لممثلي المتدربين في برامج الدراسات العليا الصحية في مدينة الرياض، بمشاركة 85 ممثلا للمتدربين في مختلف برامج التدريب الصحية ومن مختلف مناطق المملكة.

وتهدف القمة إلى تعزيز المهارات القيادية لممثلي المتدربين وتبادل خبراتهم، وهو ما يمثل هدفا استراتيجيا للهيئة لتطوير بيئة ومخرجات التدريب وإعداد الجيل القادم من مدربي المستقبل.

ويتضمن برنامج القمة الذي يستمر يومين ورش عمل حول مهارات القيادة والتغيير، كما تشهد القمة انعقاد مسابقة مشاريع المتدربين وانتخابات ممثلي المتدربين في المناطق.