السعودية | تفاصيل مناورات "الموج الأحمر 2" بين السعودية ومصر

شكرا لقرائتكم تفاصيل مناورات "الموج الأحمر 2" بين السعودية ومصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اختتمت فعاليات التدريب البحري المشترك "الموج الأحمر 2" بمشاركة كل من السعودية ومصر والأردن والسودان واليمن وجيبوتي، الذي استمر لعدة أيام بالمملكة العربية السعودية.

واشتملت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ بيان عملي على اقتحام إحدى الجزر الساحلية تحت ستر عناصر القوات الجوية التي نفذت التمهيد النيراني، فضلاً عن تقديم المعاونة الجوية من خلال استطلاع ساحل الجزيرة وتنفيذ الإبرار الجوي وإسقاط عناصر القوات الخاصة البحرية على سطح الجزيرة بواسطة طائرات الهليكوبتر المختلفة الطرازات.

وتضمن التدريب وفق ما ذكر العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري المصري التصدي لهجوم الزوارق السريعة، والطائرات المسيرة باستخدام أنظمة التشويش والحرب الإلكترونية، والتدريب على أعمال البحث والإنقاذ وتنفيذ تمرين حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها.

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واشتمل التدريب على أعمال الإمداد بالوقود، وتبادل أسطح الهل بين الوحدات المصرية والسعودية وحماية سفينة ذات شحنة هامة، والتدريب على الرمايات بالذخيرة الحية من أوضاع الرمي المختلفة، وتنفيذ معركة تصادمية بالبحر، بالإضافة إلى تنفيذ تشكيلات إبحار مختلفة، أظهرت مدى التجانس والتنسيق بين الوحدات المشتركة، ومدى قدرتها على اتخاذ أوضاعها الهجومية والدفاعية التي تمكنها من التعامل مع الأهداف المختلفة، كما تم تنفيذ قفز مظلي لمجموعات القفز الحر حاملين أعلام الدول المشاركة.

وكشف المتحدث العسكري المصري أن تدريب "الموج الأحمر 2" يأتي في ضوء تنامي الأهمية الاستراتيجية لمنطقة البحر الأحمر وتأكيداً على مدى ما وصلت إليه القوات المسلحة للدول المشتركة من انسجام وتوافق يظهر مدى تفوقها وقدرتها على تنسيق التعاون العسكري في كافة المجالات وخاصة في مجال الأمن البحري.

حضر المرحلة الختامية للتدريب الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة السعودية، والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية المصرية، ورؤساء أركان الدول المشاركة وعدد من قادة القوات المسلحة للدول المشتركة في التدريب.