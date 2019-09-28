محمد بن مسعود - الدمام - لتميزه في نقل الجهود المقدمة للحجاج بمنفذ الوديعة كرّم الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، صحيفة الخليج 365 ممثلة في محررها الزميل هادي بن حمد آل كليب، وذلك نظير جهوده في التغطيات الإعلامية خلال موسم حج هذا العام ١٤٤٠هـ، وإبراز ما قدم لضيوف الرحمن من خدمات أثناء دخولهم وخروجهم من منفذ الوديعة الحدودي. 28 سبتمبر 2019 - 29 محرّم 1441 08:36 PM لتميزه في نقل الجهود المقدمة للحجاج بمنفذ الوديعة Advertisements أمير نجران يكرّم محرر الخليج 365 الزميل"آل كليب" أمير نجران يكرّم محرر الخليج 365 الزميل"آل كليب" كرّم الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، صحيفة الخليج 365 ممثلة في محررها الزميل هادي بن حمد آل كليب، وذلك نظير جهوده في التغطيات الإعلامية خلال موسم حج هذا العام ١٤٤٠هـ، وإبراز ما قدم لضيوف الرحمن من خدمات أثناء دخولهم وخروجهم من منفذ الوديعة الحدودي. الكلمات المفتاحية ، أمير نجران يكرّم محرر الخليج 365 الزميل"آل كليب" ،

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