، انطلاق المؤتمر الأول للأحياء الدقيقة والصحة العامة بالرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - تحت رعاية المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، الدكتور محمد بن عبدالعزيزالتويجري، انطلق المؤتمر الأول للأحياء الدقيقة والصحة العامة بالرياض، بإشراف المختبر الإقليمي وبنك الدم، وبحضور كبير، شمل عددًا من الأطباء والباحثين السعوديين ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأبدى "التويجري" سعادته بالنجاح في اليوم الأول بوجود الكفاءات الطبية السعودية التي تسهم في ارتفاع مستوى الأداء الصحي والمخبري، والاهتمام الكبير من خلال عدد الحضور في اليوم الأول. مبديًا شكره وتقديره لكل من حضر، ولمن عمل على هذا المؤتمر.

من جانبه، أكد الدكتور كامل بن محمد الدوسري، مدير المختبر الإقليمي وبنك الدم بالرياض، أن ما تحقَّق في اليوم الأول لمؤتمر الأحياء الدقيقة والصحة العامة العلمي يدعو للفخر؛ إذ شارك فيه ٢٥ محاضرًا ومختصًّا سعوديًّا، بمشاركة من دول مجلس التعاون الخليجي. وعدد المسجلين في الملتقى سجل أكبر حضور في مؤتمرات الأحياء الدقيقة. مبينًا أن هذه هي البداية، والقادم سيكون بعدد من الملتقيات التي ستسهم بالارتقاء في الخدمات المخبرية من خلال خطة مستقبلية، ينتهجها المختبر الإقليمي وبنك الدم، بدعم من قِبل المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض.

وناقش الملتقى في يومه الأول الأمراض البكتيرية والفيروسية المعدية، وأمراض الصحة العامة.. ويُستكمل غدًا بعدد من المحاضرات المختصة.

Advertisements