، "غرفة الطائف" تدخل عالمية غينيس بأكثر كروت تهنئة لليوم الوطني ،

محمد بن مسعود - الدمام - كسرت رقم الصين بـ2817 كرتاً

سجلت "غرفة الطائف" رقمًا جديدًا في موسوعة غينيس للأرقام العالمية، بأكثر عدد كروت تهنئة لليوم الوطني التاسع والثمانين (2817 كرتًا)، كاسرة الرقم الصيني السابق والذي كان (2016 كرتاً)، وذلك كأول غرفة تجارية في المملكة، وأول إدارة في الطائف.

وسلم ممثل الموسوعة أحمد جبر شهادة موسوعة غينيس، لنائب رئيس غرفة الطائف غازي القثامي، بحضور أمين عام الغرفة دسمان الفقيه، وفريق عمل الغرفة، وجاء هذا الإنجاز الجديد للغرفة من خلال لوحة تجاوز طولها 22 متراً، وتم وضع كروت تهنئة اليوم الوطني عليها بصورة الملك سلمان وولي عهده، راسمة عبارة وطنية باسم (همة الطائف حتى القمة).

وأوضح نائب رئيس الغرفة غازي القثامي، أن هذا الإنجاز هدفه رفع اسم مدينة الطائف، والغرفة كذلك، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة الغرفة حرص على دخول الموسوعة من خلال يوم الوطن، تعبيرًا عن حبها لهذا الوطن.

وأضاف: "سيبقى اسم الوطن حاضرًا في الموسوعة، من خلال لوحة الوطن، والإنجاز الذي قدمته الغرفة بدخول الموسوعة"، مقدماً شكره لرئيس مجلس إدارة الغرفة، رئيس مجلس الغرف السعودية سامي بن عبدالله العبيدي، ولنائبه مشعل فلاح، ولكافة أعضاء مجلس الإدارة، والأمانة العامة بالغرفة، وكافة فريق عمل اليوم الوطني، الذين أثبتوا همة وطموح الغرفة، وتماشى عملهم مع شعار اليوم الوطني، وهو (همة حتى القمة).

من جهته أوضح أمين عام الغرفة دسمان الفقيه، أن هذا الإنجاز يأتي تعبيرًا عن حبنا لهذا الوطن الغالي، وأن غرفة الطائف تملك همة من القدرات الشابة، ما يجعلها تحقق الإنجاز تلو الإنجاز، مشيرًا إلى أن التخطيط والعمل على دخول الموسوعة استمر أشهراً، وواجهنا الكثير من العقبات، ولكنه تحقق في الأخير بفضل الله، ثم بفضل مجلس إدارة الغرفة، وكافة منسوبيها.

وأضاف "دسمان": "دخول الموسوعة هو إنجاز معنوي؛ لرفع اسم الطائف، وحضور غرفة الطائف في الموسوعة العالمية كأولوية لها"، مؤكدًا أن الغرفة ماضية في تحقيق الإنجازات على أرض الواقع، ولديها العديد من البرامج والمبادرات، وخاصة لشباب وفتيات مدينة الطائف.

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