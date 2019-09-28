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عاودت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، اليوم (السبت)، قصف الأحياء السكنية جنوبي محافظة الحديدة، رغم الهدنة الأممية المفروضة في المحافظة بموجب اتفاق ستوكهولم.
ونقل "سبتمبر نت" عن مصادر محلية، أن ميليشيا الحوثي استهدفت بعدد من قذائف الهاون، الأحياء السكنية في مدينة التحيتا.
وأفادت المصادر بأن القصف تسبب في وقوع إصابات بين المواطنين، وتضرر عدد من المنازل والممتلكات الخاصة.
وتواصل ميليشيا الحوثي الانقلابية، خروقاتها المستمرة للهدنة في محافظة الحديدة، وتستهدف بقصفها المدفعي الأحياء السكنية في المحافظة بشكل عشوائي، ما يتسبب في سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال، علاوة على إلحاق أضرار جسمية بمنازل المواطنين وممتلكاتهم.
28 سبتمبر 2019 - 29 محرّم 1441 08:02 PM
إصابة مدنيين وتضرر ممتلكات خاصة
عاودت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، اليوم (السبت)، قصف الأحياء السكنية جنوبي محافظة الحديدة، رغم الهدنة الأممية المفروضة في المحافظة بموجب اتفاق ستوكهولم.
ونقل "سبتمبر نت" عن مصادر محلية، أن ميليشيا الحوثي استهدفت بعدد من قذائف الهاون، الأحياء السكنية في مدينة التحيتا.
وأفادت المصادر بأن القصف تسبب في وقوع إصابات بين المواطنين، وتضرر عدد من المنازل والممتلكات الخاصة.
وتواصل ميليشيا الحوثي الانقلابية، خروقاتها المستمرة للهدنة في محافظة الحديدة، وتستهدف بقصفها المدفعي الأحياء السكنية في المحافظة بشكل عشوائي، ما يتسبب في سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال، علاوة على إلحاق أضرار جسمية بمنازل المواطنين وممتلكاتهم.
، الحوثيون يقصفون الأحياء السكنية في التحيتا بقذائف الهاون ،
المصدر : الخليج 365
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