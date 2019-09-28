أحال مركز شرطة أجياد بالعاصمة المقدسة مقيماً من جنسية آسيوية إلى النيابة العامة بعد ضبطه وبحوزته مبلغ مالي يقارب النصف مليون. ووفقا لما نشره موقع ” سبق ” فقد أطاحت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة بمقيم من جنسية آسيوية يستخدم محلاً تجارياً لتحويل مبالغ مالية بطريقة غير نظامية خارج البلاد.

وبعد رصد رجال البحث والتحري بشعبة الضبط الإداري واشتباههم بأحد المواقع بالنكاسة عبارة عن خياط ملابس ووجود نشاط غريب في الموقع.

وقد جرى على الفور مداهمة الموقع وتم ضبط مقيم من جنسية آسيوية واتضح من خلال تفتيش الموقع العثور على مبلغ يتجاوز 400 ألف ريال جاهزة للتحويل خارج السعودية.

وتم إعداد محضر بالحالة وسلم الشخص والمضبوطات لشرطة أجياد والتي بدورها أحالت ملف القضية إلى النيابة العامة.

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كانت هذه تفاصيل خبر نشاط غريب في محل خياط يقود شرطة العاصمة المقدسة لضبط مقيم أسيوي قبل تهريب مبالغ ضخمة خارج المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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