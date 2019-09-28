عاجل اليمن : حكومة الشباب تعقد اجتماعا استثنائيا والقهالي رئيسا للحكومة

شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة الشباب تعقد اجتماعا استثنائيا والقهالي رئيسا للحكومة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عقدت صباح اليوم بصنعاء حكومة الشباب اجتماعا استثنائيا لمناقشة آخر المستجدات على مستوى الحكومة و الساحة المحلية ومواجهة حرب دول التحالف

وفي الاجتماع الذي حضره وزير الدولة حميد المزجاجي و عضو مجلس النواب الأستاذ الدكتور علي الزنم نيابة عن الشيخ يحي الراعي رئيس مجلس النواب وعضو مجلس الشورى الدكتور احمد سعيد شماخ ووكيل وزارة الشباب والرياضة الأستاذة احلام البريهي

افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد القهالي بالترحيب بالجميع وقراء محاور الاجتماع والتي تضمت، الوضع الداخلي لحكومة الشباب و سبل توحيد الحكومات الشبابية ومشاركة حكومة الشباب في الرؤية الوطنية لبناء الدولة المدنية الحديثة،

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وبعد أن القى كلا من وزير الدولة حميد المزجاجي وعضو مجلس النواب الاستاذ علي الزنم ممثل رئيس مجلس النواب في الاجتماع وعضو مجلس الشورى الدكتور احمد شماخ ووكيل وزارة الشباب والرياضة الاستاذة احلام البريهي اجمع مجلس وزراء حكومة الشباب على تولي الدكتور محمد القهالي رئاسة مجلس الوزراء لمافيه مصلحة حكومة الشباب والحفاظ على النسيج الواحد للحكومة والسعي من اجل معالجة الاشكاليات،التي تعيق اعمال الحكومة الى حين انتهاء وزارة الشباب من وضع الآلية التي من شأنها توحيد جهود الحكومات الشبابية وفق برنامج وخطة تكفل حق المشاركة للجميع

وفي السياق ذاته رفض مجلس،وزراء حكومة الشباب استقالة وزير الإعلام محمد الداهية والتي تقدم بها الى المجلس لأسباب وصفها بالمؤلمة أبرزها المناكفات التي برزت على السطح بين حكومات الشباب،

واختتم الاجتماع بالتسليم الأولي من رئيس وزراء حكومة الشباب السابق الاستاذ بسام الجعدي الى الرئيس المتفق عليه بالإجماع الدكتور محمد القهالي، وخلال الايام القادمة الى ماقبل الاجتماع المقبل للحكومة سيتم الانتهاء من عملية الدور والتسليم .