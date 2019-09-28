«متوسطة بنات أبها» تفوز بجائزة خليجية للمبادرات الاجتماعية

فازت «المتوسطة الثالثة للبنات» بأبها بجائزة خليجية في المبادرات الاجتماعية.

وأعلن «مكتب التربية لدول الخليج العربي»، نتائج مسابقة «المبادرات للمدارس الصديقة لعام 2019» في دورتها الخامسة، التي أسفرت عن فوز المتوسطة الثالثة للبنات بأبها بجائزة المبادرة الاجتماعية «بأيدينا نصنع مستقبلنا».

وأوضحت قائدة المدرسة منى شايع، أنه جرى وضع خطة وتشكيل فريق عمل لتنفيذ المبادرة الخاصة باستشراف المستقبل، مشيرة إلى أن الجائزة تضاف إلى عدد من المراكز المتقدمة التي حققتها المدرسة على المستوى المحلي والخليجي والعربي.

من جهته قدم المدير العام للتعليم في منطقة عسير، سعد الجوني، التهنئة لقائدة ومنسوبات المدرسة من إداريات ومعلمات وطالبات، مثمناً جهودهن في تحقيق هذا المنجز.

يُذكر أن عدد المبادرات المقدمة على مستوى المكتب 95 مبادرة فاز منها 15 مبادرة في مجالات مختلفة.

