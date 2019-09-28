«دارة الملك عبدالعزيز» تفند الادعاءات المغلوطة عن العلم السعودي

أوضحت دارة الملك عبدالعزيز، أن العلم الأخضر الذي يتوسطه هلال أبيض وتم تداوله باعتباره مرحلة من مراحل تطور علم المملكة، غير صحيح وينافي المعلومات التاريخية.

وأكدت دارة الملك عبدالعزيز، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر، أن المصادر التاريخية ذكرت أن العلم كان عبارة عن راية خضراء مشغولة من الخز (النسيج) والإبريسي (أجود أنواع الحرير)، مكتوب عليها «لا إله إلا الله محمد رسول الله»، موضحة أن ذلك ورد في المصادر المعاصرة الأخرى للدولة السعودية الأولى مثل علي بك العباسي الإسباني.

وأشارت دارة الملك عبدالعزيز، إلى أن العلم السعودي اليوم، هو امتداد لذلك العلم، والذي طور فيما بعد إلى وضع سيفين متقاطعين فوق جملة «لا إله إلا الله محمد رسول الله»، ثم تم استبدال السيفين المتقاطعين بسيف ممتد فوق الجملة، ثم تغييره ووضع السيف تحت الجملة مع كتابة جملة نصر من الله وفتح قريب» تحت السيف، وصولًا للشكل الحالي الذي تم؛ ففيه تغيير نوع الخط والاكتفاء بالسيف الممتد تحت الجملة.

مضيفة أنها لاحظت تداول ونشر معلومات عن تاريخ العلم ووضع رسم يوضح شكله وأنه أخضر وفي وسطه هلال أبيض، مشيرة إلى أن ذلك غير صحيح ومخالف لما ورد في المصادر التاريخية.