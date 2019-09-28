الأمير سلطان بن سلمان يدعو رائد الفضاء المنصوري لزيارة السعودية عقب عودته للأرض

عبر رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان، عن أمنيته بالنجاح لرائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، في مهمته الكبيرة بما يعود بالخير والفائدة للمنطقة والإنسانية جمعاء، داعيًا لأن تكون أول زيارة خارجية له عقب عودته للأرض إلى المملكة.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها الأمير سلطان بن سلمان، مع نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع وحاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، هنأه فيها بانطلاق رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري على متن المركبة الفضائية ووصوله إلى محطة الفضاء الدولية.

من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن راشد، عن اعتزازه لما قامت به المملكة العربية السعودية الشقيقة ومنذ وقت مبكر من إنجازات في هذا مجال الفضاء.

وثمن الشيخ محمد بن راشد، للأمير سلطان بن سلمان، مشاعره الطبية، مؤكداً أن المملكة والإمارات دولة واحدة وأن نجاح أحدهما هو نجاح للآخر، متمنياً للأمة العربية والإسلامية التقدم والازدهار.

وشكر الشيخ محمد بن رشد، للأمير سلطان بن سلمان، دعوته بأن تكون المحطة الأولى لزيارة رائد الفضاء الإماراتي للمملكة العربية السعودية، بعد وصوله إلى بلده الإمارات العزيزة.