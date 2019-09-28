مدني نجران يوجه عدة تنبيهات تتعلق بالأمطار ويحذر من استخدام الهاتف لحظة البرق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، وأخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار، وجريان السيول.

وأوضح مدني نجران، أن تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تشير إلى هطول أمطار على منطقة نجران خلال الساعات القادمة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

ودعا مدني نجران، إلى الحذر والانتباه أثناء قيادة المركبات، وعدم عبور الأودية، وتجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار، والأماكن المرتفعة، وعدم استخدام الجوال أثناء البرق.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين باتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعها الإلكتروني www.998.gov.sa، وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، دعت صباح اليوم، إلى أخذ الحيطة والحذر، وذلك لورود تنبيه من هيئة الأرصاد، يشير لتعرض المنطقة لرياح سطحية نشطة وشبه انعدام رؤية وهطول أمطار رعدية.

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وطالبت المديرية بالجميع بأخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

وأكدت مديرية الدفاع المدني، أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد لمواجهة أخطار الأمطار والسيول، بناء لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.

وتأتي هذه التحذيرات عقب الأمطار الغزيرة التي شهدتها عدة محافظات منطقة جازان مساء أمس الجمعة، وجرت على إثرها الأودية والشعاب.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد، في تقريرها عن حالة الطقس لليوم السبت، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.