شرطة الرياض تطيح بأربعة مواطنين ومقيمَين سلبوا أموال وافد يعمل بمحطة وقود

أعلنت شرطة منطقة الرياض، اليوم السبت، القبض على أربعة مواطنين ومقيمَين من الجنسية الأفغانية، تورطوا في سلب أموال وافد يعمل بمحطة وقود.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، إنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر من خلاله تعرض وافد يعمل بمحطةٍ للوقود، للإركاب بالقوة من قبل أشخاص ملثمين وسلب ما بحوزته من إيرادات ومبالغ نقدية، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من كشف هوية الجناة والقبض عليهم، وهم أربعة مواطنين ومقيمان من الجنسية الأفغانية جميعهم في العقد الثالث من العمر.

وأكد متحدث شرطة الرياض، أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكابهم لتلك الحادثة وثلاث حوادث أخرى مماثلة بذات النمط والسلوك الإجرامي، حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية.

وأكدت شرطة منطقة الرياض، حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

