أمطار متوسطة إلى غزيرة على 5 مراكز بالباحة

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، إلى أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة، فيما ناشدت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، المواطنين الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

وفي بيان لها، قالت الإرصاد إن الأمطار المتوقعة تشمل (مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة، والمخواة، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها)، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

من جهتها، جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.