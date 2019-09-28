السعودية توضح حقيقة معلومات مغلوطة متداولة

أوضحت المملكة العربية السعودية، حقيقة معلومات يتداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عن تاريخ العلم السعودية.
وتشمل المعلومات المتداولة رسما يوضح شكل العلم السعودي، وأنه أخضر اللون وفي وسطه هلال أبيض.
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وأضافت: "كما ورد ذلك في المصادر المعاصرة الأخرى للدولة السعودية الأولى، مثل علي بك العباسي الإسباني. والعلم السعودي اليوم هو امتداد لذلك العلم".
يشار إلى أن دارة الملك عبد العزيز، "مؤسسة متخصصة في خدمة تاريخ وجغرافية وآداب وتراث المملكة العربية السعودية والجزيرة العربية والعالم العربي".