اليوم الوطني/ لجنة حي عبدالله فؤاد تطلق مبادرة "إذاعة وطن"



الدمام 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واس

أطلقت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية لأحياء عبدالله فؤاد والإسكان وأبن خلدون ومدينة العمال والمريكبات، بالتعاون مع مكتب التعليم بشرق الدمام "بنين"، مبادرة "إذاعة وطن" ، وذلك بالتزامن مع اليوم الوطني الـ 89 للمملكة .

وأوضح المدير التنفيذي للجنة عبدالله الريس أن اللجنة تهدف من هذه المبادرة إلى تعزيز الروح الوطنية والانتماء لدى الطلاب، وتنمية مهاراتهم الإلقائية بالشراكة المجتمعية مع المدارس التابعة لاحياء اللجنة ، وذلك بعد التنسيق مع مكتب التعليم بشرق الدمام ، مبيناً أن اللجنة استبقت هذه المبادرة باجتماع تنسيقي مع رواد النشاط في المدارس وإعطاءهم فكرة المبادرة لتدريب الطلاب عليها خلال الفترة التي سبقت إجازة اليوم الوطني .

وأكد أن مبادرة "اذاعة وطن" استفاد منها أكثر من 2500 طالب في 5 مدراس مختلفة في عدة أحياء من مدينة الدمام ، مشيراً إلى أن برامج بث الاذاعة اشتملت على فقرات قرآنية وتمثيلية وشعرية متميزة ومنوعة ، وردد الطلاب جميعاً في نهايتها شعار اليوم الوطني "همة حتى القمة" في صور جسّدت تآلف المجتمع وتكامله لتحقيق الطموح .

وأبان الريس أن هذه المبادرة، نالت إعجاب قادة المدارس ورواد النشاط باعتبارها باكورة للشراكة المجتمعية المثمرة بين مكتب التعليم في شرق الدمام ولجنة التنمية "نماء وعطاء" لتحقيق الشراكة والتكامل بين المؤسسات الأهلية والحكومية ، التي من أهدافها أيضاً تحفيز الطلاب وتدريبهم على إقامة إذاعات متميزة ، والعمل بروح الفريق الواحد بين طلاب المدارس ، لافتاً النظر إلى أن هناك برامج وأنشطة في الفترة القادمة سيكون لها نفعٌ وتطوير كبير لأهالي الحي من أجل تنمية المجتمع بكل فئاته .

// انتهى //

18:48ت م

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