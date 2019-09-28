اليوم الوطني / لجنة تنمية الخماسين تحتفي باليوم الوطني الـ 89 غداً



وادي الدواسر 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واس

تحتفي لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالخماسين غداً, باليوم الوطني الـ 89 للمملكة, بحضور مُحافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك.

وأوضح نائب رئيس اللجنة سالم بن شعيب آل حميد ، أن الاحتفاء يهدف إلى استعراض إنجازات المملكة وتعزيز روح الانتماء والولاء.

وتشتمل الفعاليات على مسرح الطفل، واستديو فرحة وطن، ولوحات ثابتة تبرز عدداً من الكلمات الوطنية، وسينما عبدالعزيز، ومرسم الوطن، ووقفة مع أبناء الشهداء، وحكايات توحيد الوطن، وفعالية البرنامج التدريبي "أنجز لوطني"، وديوانية الوطن ، ومشاعر وطنية، ومنصة قرائية عن سيرة الملك الموحد عبدالعزيز - رحمه الله -.

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18:47ت م

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