طريقة استعادة حساب المواطن بعد الحذف

2019-09-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف حساب متابعات الخليج 365 عن الإجراء الذي يجب القيام به إذا تم حذف الحساب المسجل لدى البرنامج.

وقالت خدمة المستفيدين ردًّا على استفسار بهذا الخصوص: في حال تم حذف الحساب بإمكانك التسجيل في البرنامج مرة أخرى بعد مرور 60 يومًا من حذف الحساب من خلال الرابط التالي (هنا) عن طريق تسجيل جديد، ثم تفاصيل الطلب، ومن ثم تعبئة البيانات وتقديم الطلب.

وأوضح حساب متابعات الخليج 365 أنه إذا كان اسم التابع الذي يرغب في التسجيل كفرد مستقل مضاف مسبقًا من ضمن بيانات التابعين لحساب رب الأسرة، ففي هذه الحالة لا يمكن الإضافة مرة أخرى.

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وقال حساب متابعات الخليج 365: إنه يمكن معرفة التابعين المضافين عن طريق (تسجيل دخول، تفاصيل الطلب، بيانات التابعين)، ولمعرفة حالة الأهلية يمكنك ذلك عن طريق (دراسة الأهلية).

وفي سياق متصل كشف حساب متابعات الخليج 365 عن طريقة تغيير الآيبان البنكي عن طريق البوابة الإلكترونية من خلال (تسجيل الدخول، تفاصيل الطلب، بيانات الحساب البنكي)، بشرط أن يكون مرتبطًا باسم مقدم الطلب، ويتم صرف الدعم في حال كان مستحقًّا على الآيبان السابق إلى أن يتم التحقق من الآيبان المضاف حديثًا.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ24 استحقاق شهر نوفمبر المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.