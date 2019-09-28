الأرصاد: استمرار الأمطار الغزيرة غدًا على 6 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، غدًا، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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في حين يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وجنوب غرب المملكة.

أما عن حركة الرياح السطحية فستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 40 كم/ ساعة على البحر الأحمر، في حين ستكون شمالية غربية بسرعة 15- 35 كم/ ساعة على الخليج العربي.