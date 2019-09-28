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شكرا لقرائتكم الأرصاد: استمرار الأمطار الغزيرة غدًا على 6 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الأرصاد: استمرار الأمطار الغزيرة غدًا على 6 مناطق
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، غدًا، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.
في حين يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وجنوب غرب المملكة.
أما عن حركة الرياح السطحية فستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 40 كم/ ساعة على البحر الأحمر، في حين ستكون شمالية غربية بسرعة 15- 35 كم/ ساعة على الخليج العربي.
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