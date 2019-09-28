القبض على عصابة سلبت إيرادات محطة وقود بالرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض قبضت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض على تشكيل عصابي ملثم سلب ما بحوزة عامل محطة وقود من إيرادات ومبالغ مالية بالقوة الجبرية. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة في بيان أمس، أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر من خلاله تعرض وافد يعمل بمحطة وقود للإركاب بالقوة من قبل أشخاص ملثمين وسلب ما بحوزته، أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من كشف هوية الجناة والقبض عليهم، وهو أربعة مواطنين ومقيمان من الجنسية الأفغانية جميعهم في العقد الثالث من العمر، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكابهم تلك الحادثة وثلاث حوادث أخرى مماثلة بذات النمط والسلوك الإجرامي، حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.



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