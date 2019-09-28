الوكالة الذرية تكشف عن انتهاك إيراني جديد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم ببعض أجهزة الطرد المركزي المتقدمة في انتهاك جديد للاتفاق النووي.
وأظهر تقرير صدر عن الوكالة أن إيران انتهكت مجددا الاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية بتخصيب اليورانيوم بأجهزة طرد مركزي متقدمة، كما تعتزم تركيب مزيد من هذه الأجهزة.
وذكرت أنها تحققت من أن كل أجهزة الطرد المركزي التي تم تركيبها في الخطين الثاني والثالث تخزن أو تستعد لتخزين اليورانيوم المخصب.
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