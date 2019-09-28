أمريكا تمنع ظريف من زيارة زميله بنيويورك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - نيويورك

رفضت وزارة الخارجية الأمريكية السماح لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بزيارة زميل في مستشفى في نيويورك، حسبما أكد مسؤولون في واشنطن.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية لوكالة الأنباء الألمانية «وزير الخارجية ظريف يود زيارة زميل يتلقى علاج على مستوى عالمي في المستشفى، إيران اعتقلت العديد من المواطنين الأمريكيين بشكل ظالم لعدة سنوات، وتشعر عائلاتهم وأصدقاءهم بالألم لعدم قدرتهم على زيارتهم».

وأضاف المتحدث «أبلغنا البعثة الإيرانية أنه ستتم الاستجابة لطلب السفر (الزيارة) إذا أفرجت إيران عن مواطن أمريكي»، وأشار متحدث باسم البعثة الإيرانية إلى أن المستشفى الذي سعى ظريف لزيارته يبعد بضعة مبان فقط.