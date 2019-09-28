، بعد احتجازها في إيران 10 أسابيع.. الناقلة البريطانية تصل إلى دبي ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
رست الناقلة ستينا إمبيرو التي ترفع علم بريطانيا، والتي احتجزتها إيران لمدة عشرة أسابيع، في دبي اليوم (السبت)، بعد مواجهة أججت التوتر في ممر عالمي حيوي لشحن النفط.
وأفاد مصور من "رويترز" بأن الناقلة رست في ميناء راشد في دبي.
من جهتها، أوضحت شركة ستينا بالك المالكة للناقلة أن طاقم الناقلة سيخضع لفحوص طبية وللاستجواب في دبي قبل أن يعود أفراده إلى أوطانهم.
وكان إريك هانيل الرئيس التنفيذي لشركة ستينا بالك، قد أشار في وقت سابق لـ"رويترز" في ستوكهولم عبر رسالة نصية، إلى أن الناقلة تقترب الآن أخيرًا من الرسو في دبي.
وخرجت الناقلة ستينا إمبيرو من المياه الإيرانية أمس، وفقاً لـ"رويترز"، بعدما احتجزها الحرس الثوري الإيراني في 19 يوليو (تموز)، الماضي بعد وقت قصير من احتجاز قوات بريطانية ناقلة إيرانية قبالة منطقة جبل طارق، وأُفرج عن السفينة الإيرانية في أغسطس (آب).
وأفرج عن سبعة من بين أفراد طاقم الناقلة البالغ عددهم 23 شخصًا هذا الشهر، فيما ذكر متحدث باسم "ستينا بالك" قبل رسو السفينة أن أفراد الطاقم الذين لا يزالون على متن السفينة من الهند وروسيا والفلبين.
بعد احتجازها في إيران 10 أسابيع.. الناقلة البريطانية تصل إلى دبيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-28
رست الناقلة ستينا إمبيرو التي ترفع علم بريطانيا، والتي احتجزتها إيران لمدة عشرة أسابيع، في دبي اليوم (السبت)، بعد مواجهة أججت التوتر في ممر عالمي حيوي لشحن النفط.
وأفاد مصور من "رويترز" بأن الناقلة رست في ميناء راشد في دبي.
من جهتها، أوضحت شركة ستينا بالك المالكة للناقلة أن طاقم الناقلة سيخضع لفحوص طبية وللاستجواب في دبي قبل أن يعود أفراده إلى أوطانهم.
وكان إريك هانيل الرئيس التنفيذي لشركة ستينا بالك، قد أشار في وقت سابق لـ"رويترز" في ستوكهولم عبر رسالة نصية، إلى أن الناقلة تقترب الآن أخيرًا من الرسو في دبي.
وخرجت الناقلة ستينا إمبيرو من المياه الإيرانية أمس، وفقاً لـ"رويترز"، بعدما احتجزها الحرس الثوري الإيراني في 19 يوليو (تموز)، الماضي بعد وقت قصير من احتجاز قوات بريطانية ناقلة إيرانية قبالة منطقة جبل طارق، وأُفرج عن السفينة الإيرانية في أغسطس (آب).
وأفرج عن سبعة من بين أفراد طاقم الناقلة البالغ عددهم 23 شخصًا هذا الشهر، فيما ذكر متحدث باسم "ستينا بالك" قبل رسو السفينة أن أفراد الطاقم الذين لا يزالون على متن السفينة من الهند وروسيا والفلبين.
28 سبتمبر 2019 - 29 محرّم 1441
05:19 PM
طاقمها سيخضع لفحوص طبية وللاستجواب
رست الناقلة ستينا إمبيرو التي ترفع علم بريطانيا، والتي احتجزتها إيران لمدة عشرة أسابيع، في دبي اليوم (السبت)، بعد مواجهة أججت التوتر في ممر عالمي حيوي لشحن النفط.
وأفاد مصور من "رويترز" بأن الناقلة رست في ميناء راشد في دبي.
من جهتها، أوضحت شركة ستينا بالك المالكة للناقلة أن طاقم الناقلة سيخضع لفحوص طبية وللاستجواب في دبي قبل أن يعود أفراده إلى أوطانهم.
وكان إريك هانيل الرئيس التنفيذي لشركة ستينا بالك، قد أشار في وقت سابق لـ"رويترز" في ستوكهولم عبر رسالة نصية، إلى أن الناقلة تقترب الآن أخيرًا من الرسو في دبي.
وخرجت الناقلة ستينا إمبيرو من المياه الإيرانية أمس، وفقاً لـ"رويترز"، بعدما احتجزها الحرس الثوري الإيراني في 19 يوليو (تموز)، الماضي بعد وقت قصير من احتجاز قوات بريطانية ناقلة إيرانية قبالة منطقة جبل طارق، وأُفرج عن السفينة الإيرانية في أغسطس (آب).
وأفرج عن سبعة من بين أفراد طاقم الناقلة البالغ عددهم 23 شخصًا هذا الشهر، فيما ذكر متحدث باسم "ستينا بالك" قبل رسو السفينة أن أفراد الطاقم الذين لا يزالون على متن السفينة من الهند وروسيا والفلبين.
، بعد احتجازها في إيران 10 أسابيع.. الناقلة البريطانية تصل إلى دبي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر بعد احتجازها في إيران 10 أسابيع.. الناقلة البريطانية تصل إلى دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.