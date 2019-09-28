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محمد بن مسعود - الدمام - حصل مدير فرع الأمن العسكري بوزارة الدفاع والطيران في نجران العميد يوسف بن عبدالله المواش، على وسام الملك فيصل، من الدرجة الثالثة؛ لكفاءته العالية في مجال عمله ومساهمته بفاعلية في عملية إعادة الأمل، وذلك بعد صدور أمر ملكي بمنحه هذه الثقة.
وتلقى "المواش" التهاني والتبريكات بهذه الثقة الغالية، داعياً الله أن تكون عوناً له بتقديم ما يخدم دينه ووطنه ومليكه.
28 سبتمبر 2019 - 29 محرّم 1441 06:50 PM
حصل مدير فرع الأمن العسكري بوزارة الدفاع والطيران في نجران العميد يوسف بن عبدالله المواش، على وسام الملك فيصل، من الدرجة الثالثة؛ لكفاءته العالية في مجال عمله ومساهمته بفاعلية في عملية إعادة الأمل، وذلك بعد صدور أمر ملكي بمنحه هذه الثقة.
وتلقى "المواش" التهاني والتبريكات بهذه الثقة الغالية، داعياً الله أن تكون عوناً له بتقديم ما يخدم دينه ووطنه ومليكه.
، "المواش" يحصل على وسام الملك فيصل ،
المصدر : الخليج 365
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