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محمد بن مسعود - الدمام - امتدح المحترف البرازيلي في صفوف نادي الهلال، اللاعب كارلوس إدواردو، قوة فريقه الحالية عقب تصدر الزعيم لقمة جدول الترتيب في الدوري السعودي للمحترفين بفارق 4 نقاط عن الوحدة أقرب منافسيه .
وقال إدواردو في تصريحات نقلتها صحيفة "terra": "الهلال قوي للغاية ولاعبونا في أتم تركيزهم لحصد النقاط والألقاب"، كما تحدثت الصحيفة عن مباراة الاتحاد وكيف أن اللاعب نجح في قيادة الفريق للفوز بعد أن سجل هدفين ولعب المباراة بأكملها.
واعتبر إدواردو أن تسجيله للأهداف ومساعدته لباقي اللاعبين للتسجيل، أمر يدعوه للسعادة وأن الأهم هو الفوز وتتويج النادي بالبطولات، متحدثاً عن أن اللاعبين مدركين لما يجب فعله هذا الموسم .
ويحتل الهلال المركز الأول حتى الآن في المسابقة برصيد 13 نقطة بعد فوزه في أربع مباريات وتعادله في مباراة فيما يأتي الوحدة ثانياً بـ 9 نقاط ثم النصر والأهلي والفيصلي في المركز الثالث والثالث مكرر بـ 8 نقاط .
28 سبتمبر 2019 - 29 محرّم 1441 06:48 PM
امتدح المحترف البرازيلي في صفوف نادي الهلال، اللاعب كارلوس إدواردو، قوة فريقه الحالية عقب تصدر الزعيم لقمة جدول الترتيب في الدوري السعودي للمحترفين بفارق 4 نقاط عن الوحدة أقرب منافسيه .
وقال إدواردو في تصريحات نقلتها صحيفة "terra": "الهلال قوي للغاية ولاعبونا في أتم تركيزهم لحصد النقاط والألقاب"، كما تحدثت الصحيفة عن مباراة الاتحاد وكيف أن اللاعب نجح في قيادة الفريق للفوز بعد أن سجل هدفين ولعب المباراة بأكملها.
واعتبر إدواردو أن تسجيله للأهداف ومساعدته لباقي اللاعبين للتسجيل، أمر يدعوه للسعادة وأن الأهم هو الفوز وتتويج النادي بالبطولات، متحدثاً عن أن اللاعبين مدركين لما يجب فعله هذا الموسم .
ويحتل الهلال المركز الأول حتى الآن في المسابقة برصيد 13 نقطة بعد فوزه في أربع مباريات وتعادله في مباراة فيما يأتي الوحدة ثانياً بـ 9 نقاط ثم النصر والأهلي والفيصلي في المركز الثالث والثالث مكرر بـ 8 نقاط .
، "كارلوس إدواردو" محترف "الهلال": فريقنا قوي للغاية وجاهزون لحصد الألقاب ،
المصدر : الخليج 365
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