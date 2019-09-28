، "فرنسية" ترصد لقطات غاضبة لمحترف "الأهلي" لهذا السبب! ،

محمد بن مسعود - الدمام - اهتمت صحيفة "fennecfootball" الناطقة باللغة الفرنسية بردة فعل اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي، وذلك عقب تبديله في الدقيقة 65 في مباراة النصر الماضية في الجولة الخامسة من الدوري.

وظهر اللاعب الدولي الجزائري غاضباً من تبديله من قبل مدرب النادي الأهلي صالح المحمدي في الدقيقة 65 من عمر المباراة التي جمعت فريقه الأهلي بالنصر في الجولة الخامسة من مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين وهي المباراة التي انتهت نتيجتها بالتعادل السلبي.

وقالت الصحيفة إن اللاعب شعر بإحباط كبير عقب التبديل على الرغم من نتيجة فريقه الجيدة وظهرت عليه ملامح الغضب كثيراً قبل أن يتدخل أحد أفراد الجهاز الفني لتهدئة اللاعب.

Advertisements