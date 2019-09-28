تقديم حرس الحدود – طالع رابط القبول والتسجيل في حرس الحدود 1441 – اعرف وظائف حرس الحدود...

نرصد معكم متابعينا الكرام من المملكة العربية السعودية جديد الوظائف التي يتم الإعلان عنها ومنها حرس الحدود حيث نتابع مع حضراتكم زوارنا وظائف حرس الحدود 1441 والتي تم إعلانها من قبل المديرية العامة لحرس الحدود بالإضافة لرصد كافة التفاصيل الخاصة بتقديم حرس الحدود برتبة (جندي أمن ودوريات بحري) عبر بوابة أبشر.

نرصد لكم كل ما يتعلق بالقبول والتسجيل في وظائف حرس الحدود 1441 حيث رصد رابط التقديم على حرس الحدود والشروط المطلوبة للتقديم في حرس الحدود توظيف.

حرس الحدود

قامت المديرية العامة لحرس الحدود ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشون العسكرية بالإعلان عن فتح باب القبول والتسجيل في حرس الحدود 1441 للمديرية العامة لحرس الحدود وذلك برتبة (جندي أمن ودوريات بحري) للعمل في عدة مناطق بحرية لصالح قوة أمن وحماية المرافق البحرية بحرس الحدود.

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وظائف حرس الحدود 1441

أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود وظائفها وفقا لعدد من الشروط ألا وهي:

لا بد وأن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ على أن يستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

يجب على المتقدم إدخال المعدل التراكمي.

لا بد من تمتع المتقدم بحسن السير والسلوك وألا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف.

لا بد من سريان الهوية الوطنية وقت التقديم

يجب ألا يقل طول المتقدم عن (168) سم مع مناسبة الطول مع الوزن وفقا للائحة الطبية

ألا يكون قد سبق للمتقدم التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو قد أنهيت خدماته من إحدى الكليات أو المعاهد والمراكز العسكرية وألا يكون موظف في جهة حكومية.

ألا يكون المتقدم متزوجا من غير سعودية

اجتياز المتقدم لكافة اختبارات القبول

لا بد من معادلة كافة الشهادات التي صدرت من جهة خارج المملكة من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

تقديم حرس الحدود 1441

يتم التقديم للقبول والتسجيل في وظائف حرس الحدود بداية من يوم الاحد الموافق 1441/1/30 في تمام الساعة 10:00 صباحا على أن ينتهي في 1441/2/4 في تمام الساعة 10:00 صباحا.

رابط القبول والتسجيل في حرس الحدود عبر ابشر

يتم التقديم من خلال الرابط التالي من هنا