السعودية | الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يثمن تبرع المملكة بمبلغ 50 مليون دولار للأونروا

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 5:39 مساءً, 28 سبتمبر 2019 م المناطق - واس ثمن معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين التبرع السخي الذي قدمته المملكة العربية السعودية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والبالغ خمسين مليون دولار أمريكي، خلال مؤتمر المانحين الذي عقد في مدينة نيويورك يوم 26 سبتمبر 2019، على هامش أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشاد معاليه بالتبرعات التي قدمها عدد من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للإسهام في مساعدة الأونروا على مواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.

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