شكرا لقرائتكم نصيحة ذهبية لكل موظف.. تحرك للوقاية من هذه الأمراض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-28 نصيحة ذهبية لكل موظف.. تحرك للوقاية من هذه الأمراض متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements نصح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الموظفين بالتحرك حفاظًا على صحتهم. وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “أيها الموظف….تحرَّكْ، لأن طول الجلوس على كرسي المكتب وزيادة وقت الخمول البدني خلال 8 ساعات الدوام الرسمي عند الموظفين يزيد من نسبة الدهون في أجسامهم ويعرضهم لأمراض القلب المستقبلية”.







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نصيحة ذهبية لكل موظف.. تحرك للوقاية من هذه الأمراض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.