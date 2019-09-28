“الأرصاد” تحذر من أمطار غزيرة متوقعة في الباحة وجازان

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، على منطقتي الباحة، وجازان.

ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة, والمخواة, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها، حيث تستمر الحالة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

Advertisements

من جهتها جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

في السياق، نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى جريان السيول وشبه انعدام في الرؤية ، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش وأحد المسارحة والحُرّث والداير والدرب والرّيث والطوال والعارضة والعيدابي وبيش وصامطة وصبيا وضمد وفرسان وفيفاء وهروب.

من جانبها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الجميع لأخذ الحيطة والحذر، والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية ، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

وأكدت المديريه أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.