السعودية تفتح أبوابها للسياح الأجانب من 49 دولة أجنبية للمرة الأولى في…

قررت المملكة العربية السعودية فتح أبوابها للمرة الأولى في تاريخها أمام السُياح الأجانب في إطار الحملة الموسعة للنهوض الأقتصادي ووجود بدائل اقتصادية لخفض الاعتماد على المواد البترولية كمصدر أساسي لاقتصاد المملكة، وفي ذلك الإطار أعلنت السلطات السعودية عن نظام جديد لمنح تأشيرة السياحة السعودية للسائحين الأجانب من 49 دولة أجنبية مختلفة، وفي نفس السياق قامت الحكومة السعودية بوضع ضوابط لطالبين التأشيرة السياحية من الإناث من حيث الملابس والمظهر العام.

جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تسعى في تأمين استثمار أجنبي في مجال صناعة السياحة، حيث ترغب في رفع معدلات السياحة الأجنبية وناتجها المحلي من 3% إلى حوالي 10% بحلول عام 2030 وفق رؤية المملكة 2030 للنهوض بالمملكة.

طريقة التقديم للحصول على تأشيرة سياحية للسعودية

من خلال منصة خدمات التأشيرات الألكترونية التابعة لوزارة الخارجية السعودية، سوف يتمكن الراغبين في الحصول على تأشيرة سياحة للسعودية من تقديم طلب الحصول على التأشيرة، وذلك مقابل حوالي 65 جنيه إسترليني وبدون أي قيود، ويمكن للنساء أيضاً التقدم للحصول على التأشيرة السياحية.

قيمة التأشيرة السياحية السعودية 440 ريال سعودي أو مايعادلها بالعملات الأجنبية.

يمكن الحصول على التأشيرة من خلال المنصة الإلكترونية للتأشيرات، أو من المطار عند الوصول مباشرة.

مدة صلاحية التأشيرة السياحية سنة واحدة.

يشترط أن يكون سن المتقدم للحصول على تأشيرة سياحة السعودية 18 عاماً ودون إشتراط وجود ولي أمر.

تُمنح التأشيرة دون التقيد بديانة مقدم الطلب.

يلزم للحصول على التأشيرة أن يكون جواز السفر صالح لمدة 6 اشهر من تاريخ دخول المملكة العربية السعودية.

فترة الإقامة داخل المملكة التي تمنحها التأشيرة السياحية هي 90 يوماً، ولا يجوز الحصول على تأشيرتين في نفس السنة.

حامل التأشيرة السياحية السعودية مسموح لها دخول الممكلة عن طريق 6 منافذ دخول رئيسية.

وجدير بالذكر أن التأشيرة السياحية للأجانب لا تشمل الدخول إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وبخلاف ذلك سيكون مسموح بزيارة العديد من المدن السعودية والإستمتاع بالمعالم السياحية المختلفة، والحضارة العربية السعودية العتيقة.

Advertisements

رأي الصحف الأجنبية في تأشيرة السعودية السياحية

وتناولت الصحف الأجنبية قرار المملكة بمنح التأشيرة السياحية السعودية للأجانب بترحاب شديد، فقد أعلنت شبكة سكاي نيوز الإخبارية عبر موقعها الإلكتروني قرار المملكة الخاص بتأشيرة السياحة وقالت:

ستفتح المملكة العربية السعودية أبوابها أمام السياح الأجانب لأول مرة، حيث تأمل المملكة في جذب 100 مليون زائر سنويًا بحلول عام 2030.

وقامت مواقع إخبارية أجنبية أخرى مثل بي بي سي، وفرانس 24، ودويتش فيلة بتقديم العديد من التقارير عن القرار الجديد للمملكة توضح فيها أهم المعالم السياحية في المملكة العربية السعودية، وضوابط وشروط الحصول على تأشيرة سياحية في السعودية.