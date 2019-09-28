برنامج سند محمد بن سلمان يوضح استفسارات حول مبادرة سند الزواج ويكشف…

برنامج سند محمد بن سلمان الذي أطلقه سمو الأمير ولي العهد محمد بن سلمان، يأتي ضمن مبادرات سموه المجتمعية الغير ربحية، بهدف تقديم الدعم والعون المباشر من دعم مادي ومعرفي لمختلف الفئات، وأكد البرنامج على انه برنامج شخصي ومستقل، والدعم الذي يقدمه هو عطاء مقطوع لا يتم استرداده، ولا يتعارض مع اي دعم آخر تقدمه البرامج الاخرى، وغير تابع لأي جهة حكومية او خاصة، وقد بلغت الدفعات المقدمة ضمن مبادرة سند الزواج أولى مبادرات سند محمد بن سلمان، لمن توفرت فيهم أهلية الاستحقاق حتى الآن خمس دفعات، في حين ما زال التسجيل مستمر في البرنامج للاستقادة من عطاء مبادرة سند الزواج، وترد للبرنامج العديد من الاستفسارات المتعلقة بالمبادرة، وهو بدوره يجيب عن كل تلك الاستفسارات ويزيل الغموض حول بعض الأمور.

برنامج سند محمد بن سلمان

برنامج سند محمد بن سلمان يوضح أمور تتعلق بمبادرة سند الزواج

في ما يلي رد برنامج سند محمد بن سلمان على بعض التساؤلات المتعلقة بمبادرة سند الزواج :

هل يُشترط أن يكون عقد الزواج حديث للتسجيل في مبادرة سند الزواج؟

أوضح البرنامج أنه تم وضع العديد من الشروط المطلوب توفرها بطالب التسجيل للحصول على الدعم المادي من مبادرة سند الزواج ومنها ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

وشدد البرنامج أن هذه الشروط تم تحديدها، بهدف ضمان تحقيق العدالة في توزيع الدعم على المستحقين ضمن مبادرة الزواج.

هل يُشترط الحصول على مؤهل عالٍ للتسجيل في مبادرة سند الزواج؟

في توضيح هذا الأمر أكد البرنامج على أن من ضمن الشروط للحصول على دعم مباردة سند الزواج التعليم، حيث اشترط ” أن يكون المتقدم حاصلاً على الثانوية العامة كحد أدنى”، وذلك للتسجيل ضمن مبادرة الزواج”.

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استفسر العديد من المسجلين في مبادرة سند الزواج عن حالة دفعة المبادرة الأخيرة والتي ياتي رقمها السادسة؟

أوضح البرنامج أنه وبعد صرف الدفعات 1 – 5 من عطاء سند الزواج، تبقى الدفعة الأخيرة “السادسة”، وهي في مرحلة التحقق من الأهلية، دون أن يعلن عن موعد الصرف لهذه الدفعة، غير انه من المتوقع أن تًصرف مطلع الشهر القادم أي خلال أيام.

كيف يمكن التسجيل في مبادرة سند الزواج؟

يمكن للراغبين في التسجيل للاستفادة من دعم مبادرة سند الزواج، وذلك إلكترونيًا من خلال موقع سند بن سلمان مبادرة سند الزواج ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية:

دخول موقع برنامج سند محمد بن سلمان الإلكتروني.

الإلكتروني. اختيار مبادرة سند الزواج.

بعد التأكد من مطابقة المتقدم للشروط والمعايير، إنشاء حساب وإدخال البيانات المطلوبة.

اجتياز دورة الوعي المالي.

انتظار رسالة اعتماد الطلب.

ما هي شروط الأهلية في سند الزواج

يجب أن تتوفر في المتقدم للاستفادة من مبادرة سند الزواج تحقق ما يلي: