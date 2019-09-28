شكرا لقرائتكم خبر عن موجة غبار تضرب طريق «مكة - جدة» السريع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أصدر المركز الوطني للعمليات الأمنية عبر حسابه على موقع «تويتر» تنبيهاً من موجة غبار على أجزاء من طريق (مكة المكرمة - جدة) السريع، أدى إلى شبه انعدام في الرؤية، وأهاب بسالكي الطريق أخذ الحيطة والحذر.

أصدر المركز الوطني للعمليات الأمنية عبر حسابه على موقع «تويتر» تنبيهاً من موجة غبار على أجزاء من طريق (مكة المكرمة - جدة) السريع، أدى إلى شبه انعدام في الرؤية، وأهاب بسالكي الطريق أخذ الحيطة والحذر.

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