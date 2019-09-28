محمد بن مسعود - الدمام - رفعت الشكر والامتنان لخادم الحرمين وولي العهد أشادت اللجان الشعبية الفلسطينية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، بالمساعدات والتبرعات المالية التي تقدمها قيادة المملكة العربية السعودية للشعب الفلسطيني.

وأعربت اللجان الشعبية في بيان عقب اجتماعها في بيروت اليوم، عن الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لمواقف المملكة بالمحافل الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة، نصرة للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.

وثمنت اللجان الشعبية الفلسطينية التبرع السخي الذي قدمته المملكة العربية السعودية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والبالغ خمسين مليون دولار أمريكي.

28 سبتمبر 2019 - 29 محرّم 1441 05:13 PM رفعت الشكر والامتنان لخادم الحرمين وولي العهد Advertisements اللجان الشعبية في لبنان تشيد بالمساعدات التي تقدمها قيادة المملكة دعمًا للشعب الفلسطيني اللجان الشعبية في لبنان تشيد بالمساعدات التي تقدمها قيادة المملكة دعمًا للشعب الفلسطيني أشادت اللجان الشعبية الفلسطينية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، بالمساعدات والتبرعات المالية التي تقدمها قيادة المملكة العربية السعودية للشعب الفلسطيني.

وأعربت اللجان الشعبية في بيان عقب اجتماعها في بيروت اليوم، عن الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لمواقف المملكة بالمحافل الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة، نصرة للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.

وثمنت اللجان الشعبية الفلسطينية التبرع السخي الذي قدمته المملكة العربية السعودية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والبالغ خمسين مليون دولار أمريكي.

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المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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