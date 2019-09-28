الحوثي: سقوط مئات السعوديين بين قتيل وأسير في عملية "كبرى"

أعلن المتحدث باسم الحوثيين، اليوم السبت، عن سقوط مئات السعوديين بين قتيل وأسير في عملية "كبرى" أطلق عليها "نصر من الله" في محور نجران.

ونقلت قناة "المسيرة" عن العميد يحيى سريع قوله: إنه "بعد مرور 72 ساعة فقط من بدء العملية قامت قواتنا بإطباق الحصار على 3 ألوية من المخدوعين وفصيل كامل من الجيش السعودي"، مشيرا إلى أنه تم تحرير مئات الكيلومترات طولًا وعرضًا خلال العملية.

وأضاف سريع: "عملية نصر من الله العسكرية هي أكبر عملية استدراج لقوات العدو منذ بدء العدوان واستمرت لأشهر عدة، مؤكدا أنه سيجري الاعلان خلال الأيام القادمة عن المزيد من نتائج وتفاصيل العملية بمراحلها المختلفة.

وتابع: "تحاول السعودية عبثا أن تتستر على مثل هذه الهزيمة المدوية التي منيت بها أمام المقاتل اليمني".