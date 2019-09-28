3 طرق للحصول على التأشيرة السياحية للسعودية

بدءا من اليوم السبت تبدأ السعودية تلقي طلبات الحصول على التأشيرات السياحية التي أقرت ضوابطها الجمعة. وستكون مدة صلاحية التأشيرة السياحية التي يتم تطبيقها للمرة الأولى 360 يوماً من الصدور، وتكون مدة الإقامة في المملكة 90 يوماً لكل زيارة، ولا تزيد على 180 يوماً خلال السنة الواحدة. وبحسب الضوابط التي تم إعلانها يمكن للسائح الحصول على التأشيرة عبر 3 طرق هي: 1. التسجيل عبر المنصة الإلكترونية “أونلاين” أو استخدام ماكينات مجهزة لاستخراج التأشيرة في دقائق. 2. عند الوصول للمنافذ والمطارات (مطار الملك خالد ومطار الملك عبدالعزيز ومطار الملك فهد ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز ومنفذ جسر الملك فهد ومنفذ البطحاء البري). 3. عبر ممثلي السفارات والقنصليات السعودية بالخارج للدول المصرح لها.

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