«الجوازات» توضح إجراءات نقل كفالة عامل توفي كفيله

أوضحت المديرية العامة للجوازات، طريقة نقل كفالة عامل توفي كفيله.
جاء ذلك ردًا على تساؤل من أحد المغردين، طالب فيه بمعرفة الإجراءات اللازمة لنقل كفالة عامل توفي كفيله.
وقالت مديرية الجوازات، في معرض ردها على تساؤل المواطن، قائلة: «أهلاً بك، يتم مراجعة وكيل الورثة لإدارة الجوازات الشؤون القانونية. نسعد بخدمتك».
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