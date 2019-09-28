المرور: ضبط 2573 مركبة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة

أعلن المرور السعودي، اليوم السبت، ضبط 2573 مركبة مخالفة ضمن الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار المرور السعودي –عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر- إلى أن إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة، تمكنت من ضبط 2573 مركبة قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأهابت إدارات المرور بالجميع، التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

وكان المرور السعودي، وجه أمس الجمعة، تنبيهًا لقائدي المركبات بالابتعاد عن المراوغة بين السيارات، والالتزام بتنظيمات السير على الطريق.

ونشر المرور –عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر- إنفوجرافًا، بين من خلاله 4 نتائج خطيرة لذلك السلوك، تتمثل في، أولًا: أن المراوغة بسرعة بين المركبات تعد مخالفة للأنظمة المرورية، وثانيًا: أنها تعرض سلامة مستخدمي الطريق للخطر، وثالثًا: أنها ترفع نسبة وقوع الحوادث بالطرق، ورابعًا: أنها تزيد من صعوبة التحكم بالمركبة.

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وذكر المرور -في وقت سابق- أن عدم الوقوف عند مراكز الضبط الأمني أو نقاط التفتيش أو عدم الوقوف للدورية الأمنية عند وجود توجيه أو علامة توجب الوقوف، يعد مخالفة مرورية وردت عقوبتها في جدول المخالفات رقم (٦).

من جهة أخرى، أعلن المرور، القبض على قائد المركبة التي كانت تسير فوق الرصيف، مؤكدًا في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس الجمعة، القبض على قائد المركبة وتحويله للهيئة المرورية، ولم يوضّح في أي منطقة كانت تسير المركبة ولا توقيت القبض على قائدها.

وتداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لقائد مركبة يزاحم المشاة على الرصيف، متجاهلًا كل الأنظمة.