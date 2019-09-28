الصخري يوضح خريطة الأمطار على عدة مناطق.. اليوم

توقع المهتم بالأحوال الجوية، أبو عبدالرحمن الحربش الصخري، هطول أمطار اليوم السبت على عدة مناطق بالمملكة، خاصة المناطق الجنوبية.

وقال الصخري –عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إن هناك فرصًا لهطول أمطار خفيفة ومحدودة ظهيرة ومساء اليوم السبت، جنوب منطقة حائل وغرب وجنوب غرب منطقة القصيم ونواحي محافظات غرب وجنوب غرب وجنوب منطقة الرياض.

وأضاف الصخري أن هناك أيضًا فرصًا لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مناطق: نجران وجازان وعسير والباحة ومكة ومنطقة المدينة خصوصًا جنوبها.

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وكان الباحث في مجال الأرصاد، تركي الجمعان، ذكر عبر حسابه بموقع التواصل تويتر، في وقت سابق، أنه من المتوقع أن تستقبل البلاد أولى الحالات الخريفية القوية المبكرة، ابتداء من اليوم السبت، وحتى منتصف الثلث الأول من أكتوبر المقبل، نتيجة تقدم موجات علوية رطبة تعمل على نشوء حالة عدم استقرار غزيرة جداً على المناطق الغربية والجنوبية الغربية -وبشكل أقل- الداخلية من المملكة.

من جانبها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الجميع، إلى أخذ الحيطة والحذر، وذلك لورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير لتعرض المنطقة لرياح سطحية نشطة وشبه انعدام رؤيه وهطول أمطار رعدية.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد، في تقريرها عن حالة الطقس لليوم السبت، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.