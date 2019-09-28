«مدني جازان» ينبه من مخاطر السيول المصاحبة للأمطار

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الجميع، إلى أخذ الحيطة والحذر، وذلك لورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير لتعرض المنطقة لرياح سطحية نشطة وشبه انعدام رؤيه وهطول أمطار رعدية.

وأهابت المديرية بالجميع بأخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

وأكدت مديرية الدفاع المدني، أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد لمواجهة أخطار الأمطار والسيول، بناء لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.

وتأتي هذه التحذيرات عقب الأمطار الغزيرة التي شهدتها عدد من محافظات منطقة جازان مساء أمس الجمعة، وجرت على إثرها الأودية والشعاب.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لليوم السبت، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وأضافت الأرصاد أن نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مستمر على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، تبوك، الشرقية، الرياض، الحدود الشمالية، الجوف، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

وأشارت الأرصاد، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.