مطار الملك عبدالعزيز الجديد يشغل 4 رحلات خارجية لـ3 دول عربية

أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، تشغيل 4 خطوط جديدة، ذهابًا وإيابًا، إلى أربع مدن بمصر والأردن والعراق.

وأوضح المطار –عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر- أن مطار الملك عبدالعزيز الجديد (الصالة 1) سيبدأ من يوم الاثنين المقبل الموافق 30 سبتمبر الجاري، تشغيل رحلات الخطوط السعودية الدولية إلى مطارات أربيل وشرم الشيخ وعمّان والإسكندرية.

وأشار مطار الملك عبدالعزيز، إلى أن مجموع الوجهات يصل إلى 21 وجهة داخلية و7 وجهات دولية.

وأضاف أن الرحلات الدولية المنتظمة حاليًا، ذهابًا وإيابًا، تشمل: أبوظبي، والبحرين ومسقط، أما المحطات الداخلية المنتظمة حاليًا، ذهابًا وإيابًا، فتتضمن: القريات والعلا وعرعر، والباحة والدوادمي، وتبوك والأحساء والوجه وطريف والقيصومة وينبع وشرورة والطائف وبيشة ورفحاء والجوف ووادي الدواسر وحائل ونجران وجازان وأبها.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، افتتح يوم الثلاثاء الماضي (24 سبتمبر 2019)، مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد صالة رقم (1).

Advertisements

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين، كان في استقباله -أيده الله- الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، ووزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور نبيل بن محمد العامودي، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي بن أحمد المنصوري.

ثم عُزف السلام الملكي، وبعد ذلك تجول خادم الحرمين الشريفين في صالة المطار الذي يعد واحدًا من أضخم المطارات على مستوى المنطقة بمساحة إجمالية تبلغ 810 آلاف متر مربع، وبطاقة استيعابية في مرحلته الأولى 30 مليون مسافر سنويًّا، وشاهد الملك سلمان عرضًا لأبرز تفاصيل المطار.

وبعد أن أخذ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مكانه، بدئ الحفل الخطابي الذي أقيم بهذه المناسبة، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم شاهد خادم الحرمين الشريفين عرضًا مرئيًّا عن الطيران المدني بالمملكة.