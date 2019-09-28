السعودية اليوم / إيقاف 131 شخصاً بين مهاجرين ومهربين والقبض على عنصر إرهابي بالجزائر



الجزائر 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واس

أوقفت وحدات من الجيش وحرس السواحل والأمن الجزائري 131 شخصاً، بين مهاجرين ومهربين بعدد من المدن الجزائرية.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن حرس السواحل والأمن أوقف 127 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة، بمدن وهران ومستغانم وتلمسان والطارف، معظمهم كانوا على قوارب تقليدية الصنع، متوجهين إلى الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف أن وحدات من الجيش وحرس السواحل أوقف أربعة مهربين، بمدينتي تمنراست وبرج باجي مختار، وصادرت منهم شاحنة، ومركبة رباعية الدفع، ومعدات أخرى.

وأشار المصدر نفسه إلى أن عناصر من الجيش قبضت على عنصر دعم للجماعات الإرهابية، بمحافظة المسيلة شرق الجزائر.

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16:54ت م

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