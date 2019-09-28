السعودية اليوم / مقتل ستة أشخاص بهجوم مسلح على حافلة شمال غرب باكستان



إسلام آباد 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واس

لقي ستة أشخاص مصرعهم وأصيب سبعة آخرون بجروح جراء هجوم مسلح نفذه مجهولون اليوم، على حافلة ركاب في منطقة هانغو شمال غرب باكستان.

وأوضحت الشرطة الباكستانية أن المسلحين أطلقوا وابلاً من النار على حافلة ركاب أثناء مرورها من أحد الطرق ولاذوا بالفرار، مشيرة إلى أن قوات الأمن وفرق الإغاثة هرعت إلى موقع الهجوم وتم نقل الضحايا إلى المستشفى.

وأضافت أن قوات الأمن شنت عملية تمشيط للبحث عن منفذي الهجوم الذين تمكنوا من الفرار من الموقع، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها.

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16:40ت م

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