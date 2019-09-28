السعودية اليوم / اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان تشيد بالمساعدات التي تقدمها قيادة المملكة دعما للشعب الفلسطيني



بيروت 29 محرم 1441هـ الموافق 28 سبتمبر 2019م واس

أشادت اللجان الشعبية الفلسطينية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، بالمساعدات والتبرعات المالية التي تقدمها قيادة المملكة العربية

وأعربت اللجان الشعبية في بيان عقب اجتماعها في بيروت اليوم، عن الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لمواقف المملكة بالمحافل الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة، نصرة للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.

وثمنت اللجان الشعبية الفلسطينية التبرع السخي الذي قدمته المملكة العربية السعودية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والبالغ خمسين مليون دولار أمريكي.

// انتهى //

16:32ت م

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بيروت 29 محرم 1441هـ الموافق 28 سبتمبر 2019م واسأشادت اللجان الشعبية الفلسطينية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، بالمساعدات والتبرعات المالية التي تقدمها قيادة المملكة العربية السعودية للشعب الفلسطيني.وأعربت اللجان الشعبية في بيان عقب اجتماعها في بيروت اليوم، عن الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لمواقف المملكة بالمحافل الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة، نصرة للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.وثمنت اللجان الشعبية الفلسطينية التبرع السخي الذي قدمته المملكة العربية السعودية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والبالغ خمسين مليون دولار أمريكي.// انتهى //16:32ت م0077

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