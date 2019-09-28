السعودية اليوم / العثيمين وجوتيريس يعقدان جلسة مباحثات ويؤكدان على تعزيز التعاون



جدة 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واس

التقى معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في مقر الأمم المتحدة أمس، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات عبرا فيها عن الارتياح للعلاقات القائمة بين منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة ، وجرى التأكيد على أهمية تعزيز التعاون المثمر في شتى المجالات ، وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى تعزيز آليات التشاور في مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتطرقت المباحثات إلى العديد من المبادئ والقيم التي تتقاسمها المنظمتان ، مثل الحوار والتسامح ومواجهة الكراهية والتطرف والإرهاب ، وكذلك المساهمة في تعزيز السلم والأمن الدوليين.

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16:10ت م

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