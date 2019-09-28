فيديو.. رجل أمن يمنع وزير خارجية إيران من التحرك في أمريكا

2019-09-28

متابعات الخليج 365 - متابعة

تداولت حسابات المعارضة الإيرانية، مقطع فيديو يوضح لحظة منع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، من التحرك خارج المنطقة المحددة له بالقرب من مبني الأمم المتحدة.

وأظهر مقطع الفيديو رجل أمن أمريكي يمنع ظريف من التحرك خارج المنطقة المحددة له بالقرب من مبنى الأمم المتحدة.

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وكانت الإدارة الأمريكية قد فرضت قيودًا على تحركات الرئيس الإيراني حسن روحاني الأسبوع الماضي فور وصوله واشنطن للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال دبلوماسيون إن الرئيس الإيراني يخضع للقيود الصارمة نفسها التي فُرضت في يوليو على أفراد البعثة الإيرانية إلى الأمم المتحدة.

وتمنع القيود روحاني من التنقّل بعيدًا عن مقر الأمم المتحدة الواقع على ضفة “إيست ريفر” على الجانب الشرقي من جزيرة مانهاتن، إلا أن السلطات الأمريكية منحته إذنًا خاصًا للإقامة في فندق.

وقال مسؤول أممي إن الإدارة الأمريكية فرضت سابقًا قيودًا مماثلة على قادة أجانب لا ترحّب بهم على غرار الزعيم الكوبي الراحل فيديل كاسترو.