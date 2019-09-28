هل يتم احتساب أعمار مستفيدي حساب المواطن بالهجري أم الميلادي؟

2019-09-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد برنامج حساب متابعات الخليج 365، أن احتساب أعمار المستفيدين يتم بطريقة آلية بناء على التاريخ الهجري وليس الميلادي.

جاء ذلك في رد من البرنامج على استفسار مستفيد، وجه سؤالًا مفاده: “هل يتم احتساب العمر بالهجري أو بالميلادي؟ أرجو الإفادة وشكرًا”.

وقال البرنامج في تغريدة عبر حساب خدمة العملاء بقوله: “أهلًا بك، يتم احتساب العمر آليًا بناء على تاريخ الميلاد بالهجري، نسعد بخدمتك”.

تفاصيل الدفعة الماضية

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يذكر أن برنامج حساب متابعات الخليج 365 أعلن في وقت سابق، تفاصيل الدفعة الـ 22 من الدعم والتي تم إيداعها في حسابات المستفيدين 10 سبتمبر الماضي.

وأوضح البرنامج أن إجمالي الدعم للدفعة الـ 22 من حساب متابعات الخليج 365 بلغ 2.6 مليار ريال تم صرفها لـ 12.5 مليون مستفيد وتابع، ممن شملهم الدعم في برنامج حساب متابعات الخليج 365 لشهر سبتمبر.

وشملت الدفعة 83% من الأسر والأفراد المؤهلين كما تضمنت أكثر من 10 ملايين ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

شروط الأهلية

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.